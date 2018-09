Brüssel (AFP) Das einheitliche EU-Patent steht vor der Verwirklichung: Am Montag einigten sich in Brüssel die zuständigen EU-Minister auf die Gesetzesvorschläge, die einen einfacheren, billigeren und einheitlichen Rechtsschutz gewährleisten sollen. Allerdings muss nach jahrzehntelangen Ringen am Dienstag auch noch das Europaparlament die Neuregelung billigen; dort gilt laut Parlamentariern ein Ja als wahrscheinlich, aber nicht sicher. Auch ein Entscheid des Europäischen Gerichtshof zu den Patentgesetzen steht am Dienstag noch an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.