Berlin (AFP) FDP-Chef Philipp Rösler sieht nach der Nominierung des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück eine noch größere Kluft zwischen Liberalen und Sozialdemokraten. Mit seiner Rede auf dem Hannoveraner Parteitag am Sonntag "hat sich Steinbrück von der FDP eher entfernt als genähert", sagte Rösler nach Beratungen des FDP-Vorstands am Montag in Berlin. Steinbrück habe sich dem Linksflügel der SPD zugewandt und damit von der Mitte abgewandt. "Wir stehen in der Mitte", sagte der FDP-Vorsitzende.

