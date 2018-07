Freiburg (AFP) Für die Massenerkrankungen auf einem Rhein-Ausflugsschiff in Baden-Württemberg hat es am Montag noch keine definitive Erklärung gegeben. Erst am Dienstag sei mit dem Ergebnis der medizinischen Untersuchungen zu rechnen, teilte die Polizei in Freiburg mit. Auf dem Rheinschiff, das auf dem Weg von Straßburg nach Breisach war, waren am Sonntag mehr als 70 Passagiere an Übelkeit und Brechanfällen erkrankt. Die Behörden prüfen laut Polizei auch einen möglichen Zusammenhang mit einem Norovirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff in Hessen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.