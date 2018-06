Bonn (AFP) Eine verdächtige Reisetasche hat am Montag im Bonner Hauptbahnhof für einen Bombenalarm und erhebliche Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln sagte, handelte es sich um eine Bombenattrappe. In der Tasche habe sich ein Rohr mit aufgesteckten Behältern und heraushängenden Kabeln befunden. Zudem fanden die Spezialkräfte ein Pulver. Um welche Art Pulver es sich handelte, war zunächst noch unklar. Die Untersuchungen dauerten noch an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.