Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat Italien eindringlich davor gewarnt, den eingeschlagenen Reformkurs wieder abzubrechen. "Die Reformpolitik muss fortgesetzt werden, denn sonst ist die Gefahr groß, dass Italien, aber auch Europa insgesamt wieder in einen Strudel hineingeraten können", sagte Westerwelle am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel. Dies wolle er aus "Sorge um Europa" zum Ausdruck bringen.

