Oslo (AFP) Der scheidende italienische Ministerpräsident Mario Monti hat noch nicht entschieden, ob er bei der Parlamentswahl im Februar oder März antritt. "Ich denke zum derzeitigen Zeitpunkt nicht an diese spezielle Frage", sagte Monti am Montag in Oslo nach einem Gespräch mit dem norwegischen Regierungschef Jens Stoltenberg am Rande der Zeremonie zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union.

