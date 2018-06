Paris (AFP) Weil er sich in einen von seiner Lebensgefährtin Valérie Trierweiler angestrengten Prozess eingeschaltet hat, ist Frankreichs Staatschef François Hollande in die Kritik geraten. In einem am Montag bekanntgewordenen Brief an ein Pariser Gericht weist Hollande Angaben aus einer Trierweiler-Biografie als "Erfindung" zurück. Die konservative Oppositionspartei UMP zeigte sich "sprachlos" angesichts des Schreibens, das als "Druckmittel" auf die Justiz und auf Journalisten angesehen werden könne.

