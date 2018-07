Bordeaux (AFP) Michel Slitinsky, der maßgeblich für die Verurteilung des französischen Nazi-Kollaborateurs Maurice Papon gesorgt hatte, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Slitinsky sei am Samstag gestorben, teilte seine Familie am Montag mit. Der Sohn jüdischer Einwanderer aus der Ukraine hatte nach Ende des Zweiten Weltkriegs damit begonnen, Beweismaterial gegen Papon zu sammeln und trug so dazu bei, dass Papon 1998 zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

