Barcelona (SID) - Der FC Barcelona muss in der spanischen Fußball-Eliteklasse für drei bis vier Wochen auf Welt- und Europameister Cesc Fàbregas verzichten. Der Mittelfeldspieler hat beim 2:1-Sieg der Katalanen am Sonntagabend bei Betis Sevilla eine Oberschenkelzerrung erlitten. Fàbregas (25) war nach neun Minuten ausgewechselt worden. Er wird Barcelona in den letzten Ligaspielen vor der Winterpause gegen Atlético Madrid und bei Real Valladolid sowie im Hinspiel des Pokal-Achtelfinals beim Zweitligisten FC Cordoba fehlen.