London (SID) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Thierry Henry steht anscheinend vor einer erneuten Rückkehr zu seinem kriselnden Ex-Verein FC Arsenal in die Premier League. Wie verschiedene britische Medien berichten, soll der 35 Jahre alte Stürmer auf Leihbasis vom US-Klub New York Red Bulls zum Verein der deutschen Nationalspieler Lukas Podolski und Per Mertesacker kommen und könnte bereits am 6. Januar im FA Cup gegen Swansea eingesetzt werden.

Teammanager Arsène Wenger würde den Franzosen gerne bis zum Saisonende im Mai behalten, New York drängt aber auf eine Rückkehr im März, wenn die MLS-Spielzeit beginnt. Nach acht Jahren im Trikot der Gunners von 1999 bis 2007 sowie einer Ausleihe zu Beginn dieses Jahres, als Henry in vier Ligaspielen zwei Tore erzielte, wäre es Henrys drittes Engagement bei den Londonern. In der Liga liegt Arsenal mit 15 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester United (39 Punkte) nur auf dem siebten Tabellenrang.