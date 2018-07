Bonn (dpa) - Ein Bombenalarm im Bonner Hauptbahnhof hat den Bahnverkehr massiv behindert. Ein Sprecher der Bahn rechnet zwar damit, dass am Nachmittag wieder zwei Gleise freigegeben werden könnten, die Züge würden zunächst aber ohne Halt durchfahren. Der Fernverkehr werde umgeleitet. Nahverkehrszüge halten dem Sprecher zufolge vor Bonn und fahren zurück. Am Nachmittag war am Bonner Hauptbahnhof eine verdächtige Tasche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine funktionstüchtige Rohrbombe.

