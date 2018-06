New York (dpa) - Der Vergewaltigungsfall um den Ex-Chef des Weltwährungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, ist beendet. Die Anwälte von Strauss-Kahn und dem Zimmermädchen Nafissatou Diallo unterzeichneten in New York eine Einigung, die von einem Gericht bestätigt wurde. «Der Fall ist damit abgeschlossen», sagte der zuständige Richter des obersten Zivilgerichts im New Yorker Stadtteil Bronx. Amerikanische und französische Medien hatten berichtet, dass die Einigung eine Zahlung von umgerechnet rund 4,6 Millionen Euro an Diallo beinhaltet. Dafür gibt es aber keinerlei Bestätigung.

