Doha (SID) - Vier Beine gegen zwei Stelzen: Bei Olympia in London lief Oscar Pistorius als selbsternannter "schnellster Mann auf keinem Bein" gegen die besten Sprinter der Welt, nun stellt er sich einem weiteren ungewöhnlichen Duell. In Doha/Katar wird der beidseitig unterschenkelamputierte Athlet am Mittwoch ein Wettrennen gegen ein arabisches Pferd bestreiten. "Ich freue mich sehr darauf", sagte der 26 Jahre alte Südafrikaner vor dem als "Schnell wie der Wind" betitelten Event: "Bei dieser Herausforderung werde ich selbst meine Grenzen testen können."

Das ungewöhnliche Rennen dient der Kampagne "definitely able", mit der Behinderte gestärkt werden sollen. "Ich unterstütze diese Kampagne und glaube sehr daran, dass dich deine Behinderungen nicht einschränken, sondern deine Talente zu vielem befähigen", sagte der sechsmalige Paralympics-Sieger.