Brüssel (dpa) - Der französische Schauspieler Gérard Depardieu (63) hat es wohlhabenden Landsleuten nachgemacht und Medienberichten zufolge seinen Wohnsitz nach Belgien verlagert.

Er habe sich ein Haus in Nechin gekauft, 20 Kilometer östlich der französischen Stadt Lille, sagte der Bürgermeister des Ortes, Daniel Senesael, dem Sender RTBF am Sonntag. Die Grenzregion ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga bei reichen Franzosen wegen Steuervorteilen in Belgien beliebt.