Valletta (AFP) Maltas Regierung ist am Ende. Wie aus dem Parlament verlautete, geriet Ministerpräsident Lawrence Gonzi am Montagabend in die Minderheit. Bei der Abstimmung über den Haushalt 2013 fehlte ihm eine Stimme zur Mehrheit. Am Dienstag wird Gonzi demnach bei Staatspräsident George Abela vorstellig. Dieser wird sodann das Parlament auflösen, dann werden vorgezogene Neuwahlen angesetzt.

