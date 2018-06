Wellington (AFP) Ihre Fahrstunden haben bereits einen Internet-Hype ausgelöst, nun haben zwei neuseeländische Mischlingshunde ihre Fahrprüfung live im Fernsehen abgelegt. Als Erster musste am Montag Monty, ein Schnauzermischling, in dem speziell für die Hunde umgebauten Kleinwagen zeigen, was er gelernt hat. Langsam mit einer Pfote am Lenkrad steuerte er den Wagen auf einer Rennstrecke und machte seinen Trainer Mark Vette damit mächtig stolz. "Das macht alles der Hund", jubelte der Tiertrainer. "Niemand ist im Auto, keine Tricks, es ist Monty, der fährt - und er liebt es."

