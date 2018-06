Aigle (SID) - Das bisher zweitklassige Radsport-Team Argos-Shimano um die deutschen Sprint-Hoffnungen Marcel Kittel und John Degenkolb darf im kommenden Jahr erstmals in der WorldTour antreten. Die niederländische Equipe zählt zu den neun Teams, denen der Radsport-Weltverband UCI am Montag die letzten neun Lizenzen ausstellte. Dazu gehören auch die belgische Mannschaft Lotto-Belisol um den Topsprinter Andre Greipel (Rostock) sowie das Team Saxo Bank des zweimaligen Toursiegers Alberto Contador (Spanien).

Dagegen wurde dem russischen Rennstall Katjuscha mit dem sportlichen Leiter Erik Zabel überraschend die Lizenz für die "erste Liga" verweigert. Das Team wurde bis Oktober vom früheren Gerolsteiner-Teamchef Hans-Michael Holczer geleitet und hat unter anderem den Weltranglistenersten Joaquim Rodriguez (Spanien) unter Vertrag.

Argos, das in der abgelaufenen Saison vor allem durch die fünf Vuelta-Etappensiege des Cottbusers Degenkolb glänzte und die Gesamtwertung der zweitklassigen UCI Europe Tour 2012 gewann, bekam die Lizenz gleich für vier Saisons bis 2016. "Jawoll, Baby! Unsere Team-Philosophie hat uns das WorldTour-Ticket gebracht! Glückwunsch an alle", twitterte der Arnstädter Kittel, der mit seinem Team künftig an allen großen Rennen, darunter Tour, Giro und Vuelta teilnehmen darf. Argos hatte in der abgelaufenen Saison seine Premiere bei der Frankreich-Rundfahrt gefeiert.

"Das ist die Belohnung unserer Kombination aus einer starken Fahrergruppe und innovativen Trainern", sagte Teambesitzer Iwan Spekenbrink: "Wir haben die Lizenz durch unsere eigene positive Entwicklung erhalten."

Das Team Lotto, das durch Greipel drei Etappensiege bei der Tour 2012 feierte, erhielt die Starterlaubnis nur für die kommende Saison. Das Team Omega Pharma-QuickStep von Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus) hatte das WorldTour-Ticket bereits sicher.