Rom (dpa) - Nach der Ankündigung seines vorzeitigen Rückzuges bangt Italiens Ministerpräsident Mario Monti um die weitere Entwicklung in dem Land. «Ich bin sehr besorgt», räumte er in einem Interview der Zeitung «La Repubblica» ein. Er habe seinen Rücktrittsentschluss mit Absicht am Wochenende bekanntgegeben, um den Märkten die Chance zu geben, «einen möglichen Schlag zu verdauen. Die ersten Reaktionen der Finanzwelt waren dennoch negativ. Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi will erneut kandidieren.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.