Moskau (dpa) - Mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion hat Kremlchef Wladimir Putin den einst auch in der DDR bekannten Ehrentitel «Held der Arbeit» wieder eingeführt.

«Wir wollen damit hervorragende Beiträge zur Entwicklung Russlands ehren», sagte Putin am Montag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Nach einem Gespräch mit mehreren Beratern meinte Russlands starker Mann kurzerhand: «Betrachten wir also die Wiedereinführung als beschlossen.»

In der Sowjetunion war die 1938 erstmals verliehene Auszeichnung «Held der sozialistischen Arbeit» eine der höchsten staatlichen Ehrungen.