Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat für den Morgen für mehrere deutsche Flughäfen mehrstündige Warnstreiks des Sicherheitspersonals angekündigt. Betroffen seien voraussichtlich die Flughäfen in Frankfurt (Main), Baden-Baden/Karlsruhe, Berlin-Tegel, Berlin Schönefeld, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn und Stuttgart, teilte die Gewerkschaft am Abend mit. Die Streiks beginnen in den frühen Morgenstunden.

