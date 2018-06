Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat für den Morgen überraschend für mehrere deutsche Flughäfen mehrstündige Warnstreiks des Sicherheitspersonals angekündigt. Die Streiks beginnen in den frühen Morgenstunden und sollen teilweise bis zum Mittag laufen, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft will damit ihren Forderungen in den Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag Nachdruck verleihen. Es sei mit Verspätungen und Verzögerungen zu rechnen, sagte Verdi-Sprecher Christoph Schmitz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.