Berlin (dpa) - Warnstreiks an etwa zehn deutschen Flughäfen: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Sicherheitspersonals zu dem Ausstand ausgerufen. Die Streiks haben am Morgen begonnen und sollen teilweise bis zum Mittag laufen. Hintergrund sind stockende Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag. Zum Sicherheitspersonal zählen unter anderem die Mitarbeiter bei den Gepäck- und Personenkontrollen. Betroffen seien voraussichtlich die Flughäfen in Frankfurt (Main), Baden-Baden, Berlin-Tegel, Berlin Schönefeld, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn und Stuttgart.

