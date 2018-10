Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze sinkt wieder bis in tiefe Lagen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Im Nord- und Weststau der Mittelgebirge sowie an den Alpen kommt es zu teils länger andauerndem, gebietsweise kräftigem Schneefall, zum Teil mit Schneeverwehungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -2 Grad in einigen Tälern Süddeutschlands und rund +4 Grad im Nordwesten.

Es weht mäßiger bis frischer, in höheren Lagen sowie an der See teils stürmischer Wind, im Süden aus westlichen Richtungen, sonst auf Nord bis Nordost drehend.