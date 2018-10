Rüsselsheim (dpa) - Opel-Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug hat dem Management nach dem angekündigten Aus der Autofertigung in Bochum schwere Fehler vorgeworfen. Die Ursachen der Überkapazitäten seien nicht nur im wirtschaftlichen Umfeld zu suchen, sondern sind auch hausgemacht, sagte Schäfer-Klug in Rüsselsheim. Die Lage von Opel, mit der das Ende der Fahrzeugproduktion in Bochum begründet werde, sei das Ergebnis von jahrzehntelangen Managementfehlern und mangelnder Kontinuität der Unternehmenspolitik.

