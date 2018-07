Tiflis (Georgien) (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben sich zum Abschluss der Gruppenphase für die Runde der besten 16 in der EuroChallenge qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Michael Koch setzte sich in Gruppe H beim georgischen Vertreter BC Armia Tiflis deutlich mit 102:77 (53:38) durch und feierte im sechsten Spiel den vierten Sieg. Erfolgreichster Schütze der Partie war vor 2000 Zuschauern der Bonner Robert Vaden mit 21 Punkten. Den letztlich ungefährdeten Sieg leiteten die Gäste durch sechs von neun verwandelten Dreiern in der ersten Halbzeit ein.

Der bereits als Sieger der Gruppe F feststehende frühere deutsche Meister EWE Baskets Oldenburg setzte sich zum Abschluss der Vorrunde in Ungarn bei Fortress Lami mit 90:67 (46:21) durch. Mit 22 Zählern war Rickey Paulding erfolgreichster Schütze der Niedersachsen.