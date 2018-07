Frankfurt/Main (dpa) - Ob italienische Regierungskrise oder US-Haushaltsstreit - derzeit kann offenbar nichts die Dax-Rally bremsen. Nach einem schwächeren Start stieg der deutsche Leitindex am Dienstag auf ein neues Jahreshoch und stand zuletzt mit plus 0,55 Prozent bei 7572 Punkten.

Für Rückenwind sorgten eine gut gelaufene spanische Geldmarktauktion und die deutlich gestiegenen deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen. Bereits am Vortag hatte der Dax seine zwischenzeitlichen Verluste abschütteln können und moderat im Plus geschlossen. Für den MDax ging es am Dienstag um 0,56 Prozent auf 11 965 Punkte hoch. Der TecDax gewann 0,10 Prozent auf 833 Punkte.

Auf Unternehmensseite stand ThyssenKrupp im Fokus. Die Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns schüttelten die anfänglichen Verluste wegen Milliardenabschreibungen auf die Stahlwerke in Übersee und der Streichung der Dividende schnell ab: Mit einem Kurssprung von knapp sieben Prozent setzten sie sich an die Dax-Spitze. Mittlerweile scheint die Stimmung der Anleger Börsianern zufolge den Tiefpunkt erreicht zu haben.

Für die Lufthansa-Titel ging es nach der Beilegung eines Tarifstreits um mehr als ein Prozent hoch. Dass der gekürzte Winterflugplan sich in den Passagierzahlen für den November niederschlug, bremste die Aktie nicht. Die Vorzugsaktien von Volkswagen verteuerten sich ebenfalls um mehr als ein Prozent, nachdem der Autobauer im November erneut deutlich mehr Autos seiner Kernmarke Volkswagen Pkw auf die Straße gebracht hatte als vor einem Jahr. Die Aktien des TecDax-notierten Windanlagenbauers Nordex stiegen dank eines Auftrags aus Rumänien um fast vier Prozent.

Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,00 Prozent am Montag auf 1,04 Prozen. Der Rentenindex Rex sank um 0,20 Prozent auf 135,20 Punkte. Der Bund Future verlor 0,13 Prozent auf 145,44 Punkte. Der Kurs des Euro legte zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2993 (Montag: 1,2930) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7697 (0,7734) Euro.