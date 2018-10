Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem freundlichen Wochenbeginn ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der Dax fiel in den ersten Minuten um 0,04 Prozent auf 7527 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex die Regierungskrise in Italien abgeschüttelt und zwischenzeitliche Verluste letztlich aufgeholt.

Für den MDax ging es am Dienstag um 0,01 Prozent auf 11 899 Punkte hoch und der TecDax gewann 0,08 Prozent auf 832 Punkte. Der schwelende Streit um den US-Haushalt und die politische Lage in Italien stünden weiter im Fokus der Märkte, schrieb Investmentanalyst Clemens Bundschuh von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Auf Unternehmensseite steht ThyssenKrupp mit der gestrichenen Dividende nach einem Milliardenverlust im Fokus. Später folgen die ZEW-Konjunkturerwartungen.