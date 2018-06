San José (AFP) Zum Schutz der Artenvielfalt verbietet Costa Rica als erstes Land in Lateinamerika die Sportjagd. Das Parlament verabschiedete am Montag (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzesentwurf und sandte ihn zur Unterzeichnung an Staatschefin Laura Chinchilla. Die neue Regelung werde es "erlauben, in Frieden mit anderen Lebewesen zu leben, die mit uns den Planeten teilen", sagte Parlamentspräsident Victor Emilio Granadas. Bei der Jagd handle es sich nicht um einen Sport, sondern um eine Grausamkeit.

