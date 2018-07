St. Gilgen (AFP) Beim Zusammenprall eines Reisebusses aus Deutschland mit einem Schotter-Lastwagen sind am Montag in St. Gilgen, östlich von Salzburg, 20 Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, ereignete sich der Unfall am Nachmittag bei Schneetreiben. Die Beifahrerin des Busses, offenbar die Reiseleiterin, sei schwer verletzt worden, hieß es. Elf Businsassen erlitten Platzwunden, acht weitere etwas schwerere Verletzungen.

