Berlin (AFP) Die Deutsche Energie-Agentur (dena) rechnet damit, dass in den Ausbau der Stromverteilnetze in Deutschland in den Jahren bis 2030 zwischen 27,5 und 42,5 Milliarden Euro investiert werden müssen. Einer von der dena am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie zufolge müssen bis dahin die Verteilnetze in einer Größenordnung von 135.000 bis 193.000 Kilometer ausgebaut und auf einer Länge von 21.000 bis 25.000 Kilometer umgebaut werden. Als wichtigen Grund für den Ausbaubedarf nennt die dena den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung.

