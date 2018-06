München (AFP) Fast jede fünfte EC-Karte wird Verbrauchern im Kaufhaus oder in Geschäften geklaut. In den ersten neun Monaten dieses Jahres machte der Anteil dieser Diebstähle fast 20 Prozent aller gemeldeten EC-Karten-Diebstähle aus, teilte die Gesellschaft Euro Kartensysteme am Dienstag mit. Euro Kartensysteme ein Gemeinschaftsunternehmen der Banken, Sparkassen und Volksbanken.

