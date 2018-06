Berlin (AFP) Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern für die Angestellten der Bundesländer 6,5 Prozent mehr Lohn. Das beschloss die Bundestarifkommission von Verdi sowie dbb Beamtenbund und Tarifunion am Dienstag in Berlin. Die Tarifrunde für die rund 750.000 Angestellten und 1,2 Millionen Beamten der Bundesländer beginnt am 31. Januar in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.