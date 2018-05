Damaskus (AFP) Die regierungsnahe syrische Zeitung "Al-Watan" hat die Stationierung von Patriot-Raketen in der Türkei als Auftakt für eine internationale Militärintervention kritisiert. Ein Ziel der Türkei sei es, die NATO durch den Einsatz zu einem militärischen Eingreifen im Syrien-Konflikt zu bringen, zitierte "Al-Watan" am Dienstag einen syrischen Regierungsvertreter. Die Patriot-Mission solle zudem "französische und britische Versuche decken, Waffen an die Opposition zu liefern".

