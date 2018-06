Athen (dpa) - Die zweite Frist für den Schuldenrückkauf Griechenlands ist um 13.00 Uhr MEZ abgelaufen. Ob das Rückkaufprogramm gelungen ist, blieb zunächst unklar. Von seinem erfolgreichen Abschluss hängen weitere Hilfen für Griechenland ab.

Im Finanzministerium in Athen herrschte Optimismus. Vergangenen Freitag war die erste Frist abgelaufen. Dem Vernehmen nach fehlten damals etwa vier Milliarden Euro, um das Ziel des Rückkaufs griechischer Staatanleihen in Höhe von 30 Milliarden Euro zu erreichen. Am Nachmittag wollten die Finanzminister der Eurogruppe per Videokonferenz über die Ergebnisse des Rückkaufs beraten.

