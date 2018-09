Jerusalem (AFP) Als Reaktion auf die EU-Kritik an neuen Siedlungsvorhaben hat Israels Außenminister Avigdor Lieberman Europa eine judenfeindliche Politik "wie Ende der 30 Jahre" vorgeworfen. "Einmal mehr hat Europa nicht die Aufrufe zur Zerstörung Israels berücksichtigt", sagte Lieberman am Dienstag im öffentlich-rechtlichen israelischen Radio. "Das kannten wir schon Ende der 30er Jahre und Anfang der 40er Jahre, als Europa wusste, was in den Konzentrationslagern geschah und nicht handelte", fügte der Außenminister hinzu.

