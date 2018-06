Bonn (dpa) - Einen Tag nach dem Bombenalarm auf dem Bonner Hauptbahnhof gibt es erste Fahndungserfolge. Sicherheitskreise bestätigten der dpa die Festnahme eines gebürtigen Somaliers mit dem Namen Omar D.. Der Mann sei in der Bonner Islamistenszene sehr bekannt. Der «Bonner General-Anzeiger» berichtet, die Polizei habe einen zweiten Verdächtigen gefasst. Die Beamten hätten ihn in der Nähe einer Rheinbrücke am Rande der Bonner Innenstadt ergriffen. Dafür gibt es noch keine offizielle Bestätigung.

