Cottbus (SID) - Für Torhüter Thorsten Kirschbaum vom Zweitligisten Energie Cottbus ist das Fußball-Jahr vorzeitig beendet. Die etatmäßige Nummer eins der Lausitzer laboriert an einem leichten Muskelfaserriss in der Hüfte. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstag. Kirschbaum wird damit wie schon am vergangenen Spieltag beim FC Ingolstadt (1:1) auch beim Ost-Duell mit Erzgebirge Aue am Freitag (18.00 Uhr/Sky und Liga total!) von René Renno vertreten.