Accra (AFP) Nach dem offiziellen Wahlsieg von Amtsinhaber John Dramani Mahama bei der Präsidentschaftswahl in Ghana hat die Opposition eine Anfechtung des Ergebnisses angekündigt. "Wir werden vor die Gerichte ziehen", sagte der Vorsitzende der Neuen Patriotischen Partei (NPP), Jake Obetsebi-Lamptey, am Dienstag nach einem Treffen der Parteiführung in der Hauptstadt Accra. Bereits unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses hatte die Partei von Wahlbetrug gesprochen.

