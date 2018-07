Gummersbach (SID) - Der abstiegsgefährdete Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat den schwedischen Nationalspieler Fredrik Larsson verpflichtet. Der 28-jährige Rückraumspieler wechselt vom schwedischen Erstligisten IK Sävehof zu den Oberbergischen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013. Zudem besitzt der VfL die Option, den Spieler über die Saison hinaus an die Mannschaft zu binden. Larsson wird am kommenden Samstag in Gummersbach erwartet und soll am Montag das erste Mal mit der Mannschaft trainieren.

"Ich bin sehr glücklich, dass der Verein dieses Zeichen gesetzt hat und bereit ist, die Jungs zu unterstützen. Denn Larsson wird dem dünnen Kader helfen", sagte VfL-Trainer Emir Kurtagic. Obwohl der Spielmacher noch an einer leichten Fußverletzung laboriert, rechnet Kurtagic damit, Larsson im Kellerduell beim Tabellen-16. TV Neuhausen am kommenden Dienstag erstmals einsetzen zu können.