Köln (dpa) - Udo Lindenberg hat für Kinder in Not wieder zum Zeichenstift gegriffen. Für Unicef gestaltete der Rockmusiker die Weihnachtskarte «Udo Selige», wie das UN-Kinderhilfswerk in Köln mitteilte.

Der Rockstar hockt auf einem bunten Weihnachtsbaum mit poppigen Kerzen, Goldstern und Lametta - natürlich mit Hut. «Jeder kann was tun», sagt der 66-Jährige, der sich seit den 90er Jahren auch als Maler einen Namen gemacht hat. Die Erlöse aus dem Grußkartenverkauf fließen in die weltweiten Unicef-Projekte für Jungen und Mädchen in Entwicklungsländern und Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan.

Die Motivkarten im Graffiti-Stil sind ab sofort bei Unicef im Internet erhältlich. Im vergangenen Jahr hatte Lindenberg die Unicef-Karte «U.DO Fröhliche» gezeichnet.

