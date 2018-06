Neu Delhi (AFP) Der Luxuswagenhersteller Jaguar Land Rover (JLR) plant den Bau eines Werks in Saudi-Arabien. JLR und eine saudi-arabische Regierungsstelle hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte der Autohersteller am Dienstag mit. Es gehe um ein "aufregendes Projekt", das JLR den Weg zu einem Gemeinschaftsunternehmen in einem Markt ebnen könne, wo der Absatz von Luxuswagen noch steigen werde, erklärte JLR-Chef Ralf Speth, ein ehemaliger Manager des deutschen Gase-Herstellers Linde.

