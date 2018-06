Damaskus (dpa) - In der nordsyrischen Provinz Aleppo geraten die Regierungstruppen in immer größere Bedrängnis. Die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter meldete, Rebellen hätten 35 Soldaten getötet, die zuvor von einem Stützpunkt in der Region Scheich Salman vertrieben worden waren. Die USA haben inzwischen die syrische Rebellengruppe Al-Nusra-Front auf ihre Liste von Terrororganisationen gesetzt. Die Gruppe sei eine Tarnorganisation von Al-Kaida im benachbarten Irak, heißt es in einer Mitteilung des US-Außenministeriums.

