Bonn/Berlin (dpa) - Einen Tag nach dem Bombenalarm auf dem Bonner Hauptbahnhof gibt es erste Fahndungserfolge. Sicherheitskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur dpa am Dienstag die Festnahme eines gebürtigen Somaliers mit dem Namen Omar D..

Der Mann sei in der Bonner Islamistenszene sehr bekannt. Laut «Focus» wurde er in der Bonner Innenstadt kurz nach 13.30 Uhr festgesetzt.

Der «Bonner General-Anzeiger» berichtete, die Polizei habe einen zweiten Verdächtigen gefasst. Die Beamten hätten ihn in der Nähe einer Rheinbrücke am Rande der Bonner Innenstadt ergriffen. Die Polizei und Sicherheitsbehörden bestätigten das zunächst nicht.

Am Montag war im Bonner Hauptbahnhof eine verdächtige Tasche entdeckt worden, die Metallbehälter mit Pulver enthielt. Ein Zünder war zunächst nicht gefunden worden. Die Ermittler prüften, ob die Konstruktion hätte explodieren können.

Der festgenommene Omar D. sei von Jugendlichen identifiziert worden, hieß es in den Sicherheitskreisen. Es werde überprüft, ob er tatsächlich am Tatort auf dem Bonner Hauptbahnhof war. Dies werde anhand von Telefondaten ermittelt. Die Sicherheitsbehörden gehen offenbar von zwei Tätern aus. Nach dpa-Informationen spricht einiges dafür, dass sie aus dem internationalen Dschihadismus kommen. Es wurde vermutet, dass der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen übernehmen.

Am Nachmittag ermittelte die Bundesanwaltschaft jedoch nach eigenen Angaben zunächst noch nicht. «Wir sind am Informationsaustausch beteiligt», sagte ein Sprecher. Die Ermittler in Karlsruhe können nur in bestimmten Fällen Verfahren an sich ziehen, unter anderem beim Verdacht auf terroristische Gewalttaten.