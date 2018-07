Bonn (dpa) - Einer der zwei mutmaßlichen Bombenleger vom Bonner Hauptbahnhof ist laut einem Bericht von «Focus online» festgenommen worden. Das habe sein Verteidiger bestätigt, berichtete das Portal am Dienstag.

Sein Mandant sei auf dem Weg zu ihm gewesen, als Staatsschützer ihn am Mittag in der Bonner Innenstadt um kurz nach 13.30 Uhr festgesetzt hätten. Die Polizei bestätigte das nicht. Auch in Berliner Sicherheitskreisen war von einer Festnahme zunächst nichts bekannt.

Nach dpa-Informationen spricht einiges dafür, dass die Täter aus dem internationalen Dschihadismus kommen. Beide seien in der Bonner Islamistenszene sehr bekannt. In Sicherheitskreisen wird vermutet, dass der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt am Nachmittag die Ermittlungen übernehmen.

Noch ermittelt die Bundesanwaltschaft nicht wegen des Bombenalarms am Montag. «Wir sind am Informationsaustausch beteiligt», sagte ein Sprecher lediglich. Die Ermittler in Karlsruhe können nur in bestimmten Fällen Verfahren an sich ziehen, unter anderem beim Verdacht auf terroristische Gewalttaten.

Am Montag war im Bonner Hauptbahnhof eine verdächtige Tasche entdeckt worden, die Metallbehälter mit Pulver enthielt. Die Ermittler prüfen noch, ob diese Konstruktion gefährlich gewesen war. Unmittelbar nach dem Bombenalarm war der Bahnhof für mehrere Stunden gesperrt worden.