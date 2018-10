Berlin (dpa) - Als erste überregionale Zeitung in Deutschland errichtet «Die Welt» an diesem Mittwoch eine Bezahlschranke im Netz. Der Axel Springer Verlag plant «ein nutzungsabhängiges Bezahlmodell nach dem erfolgreichen Vorbild der "New York Times"», teilte eine Sprecherin am Dienstag in Berlin mit.

Ziel sei es, «auch für digitale journalistische Inhalte erfolgreiche kostenpflichtige Angebote zu machen».

Besucher von «welt.de» können in jedem Monat bis zu 20 Artikel gratis lesen. «Ab dem 21. Artikel lesen Nutzer bei Abschluss eines Abonnements weiter. Die Startseite bleibt frei nutzbar», wurde mitgeteilt. Artikel, auf die von Suchmaschinen, Sozialen Netzwerken oder anderen Seiten verlinkt wird, bleiben kostenlos.

Das Modell wird in drei Abonnement-Varianten angeboten, die Preise liegen zwischen 6,99 Euro im Monat und 14,99 Euro im Monat. «Wir wollen unsere Leser mit guten Angeboten zu fairen Preisen und einem guten Service überzeugen», erklärte der Manager Romanus Otte, der bei der «Welt»-Gruppe für die Internet-Entwicklung zuständig ist. «Im Internet sind aber auch Auffindbarkeit und Vernetzung essenziell. Daher bleiben wir bewusst offen für Suche und Verlinkung.»

Der Vorstandsmanager «Welt»-Gruppe und Technik, Jan Bayer, erläuterte, die Erfahrungen mit den «Welt»-Apps seien ermutigend. Er fügte aber hinzu: «Für die Webseite ist uns klar, dass wir Geduld brauchen, um eine nachhaltige Abonnenten-Basis aufzubauen.»

Mitteilung

