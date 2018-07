Moskau (dpa) - Die berühmte russische Operndiva Galina Wischnewskaja ist tot. Die Witwe des Cellisten Mstislaw Rostropowitsch starb im Alter von 86 Jahren, wie das Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Die «Maria Callas des Bolschoi Theaters» wurde Anfang der 1960er Jahren auch mit Auftritten an der Metropolitan Opera und der Carnegie Hall in New York weltberühmt. Als Paraderolle der Sopranistin galt die Tatjana aus der Oper «Eugen Onegin» von Pjotr Tschaikowski, mit der sie sich 1982 von der Bühne verabschiedete.