Wellington (AFP) Kinoheld James Bond macht einer Studie zufolge immer häufiger von seiner Lizenz zum Töten Gebrauch. In heutigen Filmen seien doppelt so viele Gewaltdarstellungen wie noch vor 50 Jahren, als die 007-Reihe begann, zu sehen, ergab eine in dieser Woche veröffentlichte Studie der neuseeländischen Universität Otago. Die Anzahl "leichter" Gewaltakte wie Raufereien blieb demnach gleich, dafür gab es dreimal so viel "schwere" Gewalt wie Schießereien, bewaffnete Angriffe und Todesfälle zu sehen. Am sanftesten ist demnach der Klassiker "Leben und sterben lassen" mit Roger Moore von 1973.

