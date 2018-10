Manila (AFP) Die Philippinen planen die Anschaffung von 100.000 Elektro-Rikschas. Sie sollen einige der derzeit rund 2,5 Millionen traditionellen, benzinbetriebenen Dreirad-Rikschas ersetzen, wie einer der Finanziers des Projekts, die Asiatische Entwicklungsbank (ADB), am Dienstag in der Hauptstadt Manila mitteilte. Die Rikschas sowie Motorräder tragen in beträchtlichem Maße zur Luftverschmutzung in den großen Städten des Landes bei.

