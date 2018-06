Stockholm (AFP) Ein schwedischer Maler, der ein Bild mit der Asche von Holocaust-Opfern gemalt hatte, wird nicht wegen Störung der Totenruhe angeklagt. Die Ermittlungen seien am Montag eingestellt worden, da die Tat im Ausland begangen worden sei und die Ermittler über keine Beweise verfügten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Schwarz-weiß-Aquarell hatte der Künstler Carl Michael von Hausswolff nach eigenen Angaben mit Asche von Juden gemalt, die im NS-Konzentrationslager Majdanek in Polen ermordet worden waren.

