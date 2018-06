Singapur (AFP) Haustierhalter in Singapur können künftig Todesanzeigen für ihre verstorbenen Lieblinge aufgeben. Ab Mitte Dezember will die größte Tageszeitung "Straits Times" nach Angaben ihres Verlags Nachrufe kostenlos in ihrer Sonntagsausgabe drucken, wenn diese nicht länger als 30 Wörter sind. Anzeigen mit einem Bild des verstorbenen Tiers sollen demnach umgerechnet knapp 32 Euro kosten.

